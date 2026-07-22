La 18ª tappa del Tour de France, da Voiron a Orcières Merlette, si è conclusa con la vittoria di un ciclista belga in volata. La frazione di 185,2 km, con 3900 metri di dislivello, ha segnato l’ingresso nelle tre giornate decisive sulle Alpi. La salita di Orcières Merlette, nota per il crollo di un ex campione, ha rappresentato una delle tappe più impegnative. Domani e sabato si disputano gli arrivi sull’Alpe d’Huez.

Dopo la prima vittoria del belga Philipsen in volata in questa edizione, il Tour de France entra nella tre giorni decisiva sulle Alpi. E lo fa con la 18ª tappa, Voiron-Orcieres Merlette, 185,2 km e ben 3900 metri di dislivello: antipasto sulle grandi montagne prima del doppio arrivo sull’Alpe d’Huez, venerdì e sabato. Si parte alle 12.50 con Pogacar in maglia gialla: 4’32” su Evenepoel, 6’51” su Del Toro, 7’11” su Seixas e 9’22” su Ayuso. Ci sono quattro Gran premi della montagna e l’arrivo a quota 1825 metri alla stazione sciistica di Orcieres Merlette, a nord est di Gap. La salita di Orcieres Merlette va su a tornanti, ce ne sono 12 in sei chilometri: è lunga 7,1 km alla pendenza media del 6,7% e punte dell’8% nel secondo chilometro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, resa dei conti sulle Alpi: la 18ª tappa arriva a Orcières Merlette, la salita dove crollò Merckx

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