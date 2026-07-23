LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | terminata la prima salita di giornata la fuga ancora non parte

Notizia in breve

Oggi si è conclusa la prima salita della tappa del Tour de France 2026, senza che sia partita ancora una fuga significativa. Alle 14:00, un tentativo di attacco da parte di un ciclista irlandese è stato riproposto, ma diversi altri corridori si sono mantenuti nelle vicinanze. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre la corsa prosegue senza variazioni importanti al momento.