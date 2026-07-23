LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | terminata la prima salita di giornata la fuga ancora non parte
Oggi si è conclusa la prima salita della tappa del Tour de France 2026, senza che sia partita ancora una fuga significativa. Alle 14:00, un tentativo di attacco da parte di un ciclista irlandese è stato riproposto, ma diversi altri corridori si sono mantenuti nelle vicinanze. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre la corsa prosegue senza variazioni importanti al momento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.00 Ci riprova Ben Healy! Sulla scia dell’irlandese rimangono però diversi corridori. 13.58 Questa la composizione della fuga: Matteo Jorgenson (TVL), Mads Pedersen (LTK), Thymen Arensman (NCI), Felix Engelhardt (JAY), Tobias Halland Johannessen (UXM), Pablo Castrillo (MOV) e Nicolas Breuillard (TEN). 13.56 Si avvantaggia di qualche secondo sul gruppo un drappello di 7 corridori. Ancora esclusa la EF, che tira il plotone maglia gialla per ricucire sugli attaccanti. 13.54 Terminata la Côte d’Engins la strada continua ancora a salire leggermente per qualche chilometro prima della discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it
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