LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | comincia la prima salita di giornata tanti attacchi per portare via la fuga
Oggi inizia la prima salita del Tour de France 2026, con la Côte de Bassa di 1,5 km al 5,5%. Vari tentativi di attacco sono stati segnalati per staccare i fuggitivi. La corsa prosegue con diversi corridori impegnati in azioni per allontanarsi dal gruppo principale. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre i ciclisti affrontano la prima salita della giornata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.01 Comincia la Côte de Bassa (1.5 km al 5.5% medio, quarta categoria). 14.00 Il gruppo ha chiuso sulla coppia formata da Veistroffer e Abrahamsen. Riparte subito Vauquelin della Netcompany Ineos. 13.58 Si muove addirittura Pedersen per chiudere su questo gruppetto! Difficile controllare la corsa con così tanti attacchi. 13.57 Ripreso il gruppo con dentro anche Ganna. Ci riprova subito Alaphilippe, tallonato da tre uomini fra cui anche Marco Frigo. 13.56 Parte un nutrito gruppo di contrattaccanti. Dentro anche Filippo Ganna! 13.54 Dietro continua la serie di timidi attacchi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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