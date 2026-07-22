Dopo 50 km, il gruppo del Tour de France 2026 rimane compatto, senza che la fuga abbia preso il largo. Matteo Jorgenson, della squadra Visma Lease a Bike, ha condotto un tentativo di fuga, ma il gruppo maglia gialla è tornato a rientrare più volte lungo il percorso. La corsa prosegue senza cambi significativi in classifica generale, con tutti i favoriti ancora in gruppo. La tappa continua con le squadre attente e pronte a reagire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.01 Sotto l’azione di Matteo Jorgenson della Visma Lease a Bike il gruppo maglia gialla è rientrato ancora una volta sulla fuga. 15.00 Fuga di grandissima qualità! In testa ci sono anche Van der Poel, Stuyven, Simmons, Baudin, Bernal, Turling. Dietro però il gruppo non molla. 14.58 E’ cominciata la Côte de Saint-Jean d’Arvey (1.1 km al 5.7% medio). Nel tratto di discesa nel frattempo ha preso il largo un altro gruppetto. 14.55 Il gruppo sta affrontando la discesa dal Col des Près, che è intervallata dal piccolo strappo della Côte de Saint-Jean d’Arvey (1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ancora compatto dopo 50 km! La fuga ancora non prende il largo

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