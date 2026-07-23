Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026 si è verificata una corsa molto caotica con otto ciclisti in testa, mentre altri tentavano di rientrare sul gruppo principale. A circa metà gara, un corridore colombiano ha effettuato uno scatto deciso, riuscendo a riavvicinarsi al gruppo di testa, che comprendeva anche altri favoriti come Carapaz e Paret-Peintre. La classifica generale subisce variazioni in questa fase della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.51 Che gamba di Bernal! Il colombiano si riporta con uno scatto secco sul gruppo CarapazParet-Peintre. 14.49 Questa la situazione di corsa quando è appena iniziato il secondo GPM di giornata. Al comando c’è sempre una fuga composta da 8 corridori. Alle loro spalle due gruppi inseguitori, il primo, con Carapaz e Paret-Peintre, è distante 40?, il secondo, c0n Bernal e Caruso, è invece a 55?. Il plotone maglia gialla è a 2? dalla testa. 14.47 Comincia la seconda ascesa di giornata, la Côte de Monteynard (9,9km al 5% di pendenza media). 14.46 Un altro gruppetto di contrattaccanti, con dentro anche Bernal e Caruso, ha preso un leggero margine sul plotone maglia gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: situazione di corsa caotica! Otto al comando, ma diversi provano a rientrare

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