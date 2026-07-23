Otto corridori sono al comando della tappa odierna del Tour de France 2026, mentre il gruppo continua a tentare di riavvicinarsi con diversi scatti. Dopo l’attacco di Carapaz, la corsa si mantiene aperta e la classifica generale si muove lentamente. A metà giornata, il gruppo principale ha ripreso qualche secondo sui fuggitivi, che restano in fuga. La gara prosegue con un ritmo elevato, senza grandi distacchi tra i battistrada e il plotone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.30 Il gruppo è tornato leggermente a guadagnare dopo l’attacco di Carapaz. L’andatura a strappi non permette però di chiudere definitivamente sui battistrada, che hanno ancora un margine di 30?. 14.27 Sparate di Carapaz! L’ecuadoriano non riesce a scollarsi dalla ruota il rivale per la maglia a pois Paret-Peintre e decide di desistere. 14.25 Grande sforzo per Gregoire che è riuscito a rientrare sui battistrada! Diventano così 8 i ciclisti in fuga. 14.23 E’ finito il tratto di discesa. I ciclisti sono tornati a valle, dove resteranno per una decina di chilometri prima di tornare a salire. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: otto uomini al comando, ma continuano gli scatti dal gruppo

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