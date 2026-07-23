LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Si sale la Côte d’Engins! Riprendono gli attacchi in gruppo per entrare in fuga

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, i ciclisti hanno affrontato la salita della Côte d’Engins. Sono ripresi gli attacchi di gruppo, con alcuni corridori che hanno tentato di entrare in fuga. Alle 13.49, due atleti sono partiti in salita: uno per conquistare i punti del Gran Premio della Montagna, l’altro in cerca di una fuga. La gara prosegue con azioni di attacco e difesa tra i ciclisti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.49 Partono Paret-Peintre e Carapaz! I due si giocano i punti del GPM. 13.47 Prende il largo un nuovo terzetto. Dentro ancora Healy con il compagno della Ef Quinn e lo svizzero della AlUla Schmid. Per loro già 15? di vantaggio. 13.46 150 km al traguardo! Solo due al termine della prima salita di giornata. 13.44 Ripreso il gruppetto che si era leggermente avvantaggiato. Tutto da rifare per i ciclisti che vogliono andare in fuga. 13.42 Rientrano altri uomini sul gruppetto di testa. Il plotone maglia gialla è distante pochi secondi. 13.41 Parte Damiano Caruso! L’azzurro si riporta su Ben Healy in compagnia di Carapaz, Pareit Peintre e Bernal. 🔗 Leggi su Oasport.it

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