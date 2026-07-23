LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Si sale la Côte d’Engins! Riprendono gli attacchi in gruppo per entrare in fuga

Notizia in breve

Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, i ciclisti hanno affrontato la salita della Côte d’Engins. Sono ripresi gli attacchi di gruppo, con alcuni corridori che hanno tentato di entrare in fuga. Alle 13.49, due atleti sono partiti in salita: uno per conquistare i punti del Gran Premio della Montagna, l’altro in cerca di una fuga. La gara prosegue con azioni di attacco e difesa tra i ciclisti.