Durante la tappa del Tour de France 2026, numerosi tentativi di fuga sono stati respinti con attacchi continui. Tiberi si è distinto come uno dei più attivi tra i fuggitivi. Un secondo gruppo, composto da circa venti ciclisti, si è unito al primo, creando una nuova formazione in testa alla corsa. La corsa prosegue con diverse azioni offensive e repliche da parte dei favoriti. La classifica generale si aggiorna mentre la gara si avvicina alla fine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.08 Un secondo gruppo, anche questo formato da circa venti corridori, si è riportato sul primo. Maxi fuga anche nella tappa di oggi dunque. 14.06 Il plotone maglia gialla è guidato dalla UAE, che sta tirando ad un ritmo relativamente blando. Il vantaggio dei fuggitivi è già di 1?. 14.04 Sono circa 20 i corridori che hanno preso vantaggio sul gruppo. Fra questi i più attivi sono Richard Carapaz e Antonio Tiberi. 14.02 La salita del Grand Ballon ha una pendenza media piuttosto bassa, ma questo dato può ingannare sulla difficoltà della salita. A metà ascesa infatti è presente un tratto di circa 6 km di falso piano (anche in discesa), ma i primi 8km, ed anche i 7 finali, raggiungono pendenze vicine alla doppia cifra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tanti attacchi per entrare in fuga, Tiberi fra i più attivi

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Tour de France 2026 Stage 13 Preview: GC Fight Or Escape

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