Durante la tappa del Tour de France 2026, un corridore ha vinto lo sprint intermedio, portando a termine il lavoro di squadra. Contestualmente, sono iniziati gli attacchi di alcuni ciclisti per entrare in fuga. Alle 13.51, alcuni corridori, tra cui Warren Barguil, hanno iniziato ad allungarsi dal gruppo principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 13.51 Iniziano ad avvantaggiarsi alcuni corridori, tra cui Warren Barguil. 13.48 Problema meccanico per del Toro, la strada in questo frangente continua a salire. 13.46 Attacco di Kooij e Van den Berg, sprinter che sicuramente non fanno paura per oggi. 13.43 Philipsen vince lo sprint davanti a Pedersen e Kanter, adesso inizieranno gli attacchi in gruppo. 13.40 3 km al traguardo volante, arrivano davanti anche gli uomini di Kanter e Girmay. 13.38 170 km al traguardo. 13.35 Ripreso sùbito l’attaccante, 6 km al traguardo volante. 13.34 Attacco di un uomo della Lidl Trek per non far prendere il bottino pieno a Philipsen, tra lui e Pedersen ci sono 36 lunghezze nella classifica a punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Philipsen completa il lavoro dell’Alpecin e conquista lo sprint intermedio, iniziano gli attacchi per entrare in fuga

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Tour de France 2026 Stage 15 Preview: GC Battle Coming

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