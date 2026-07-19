LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tratto di trasferimento per i corridori tra poco si parte
Oggi i ciclisti del Tour de France 2026 sono partiti per la quindicesima tappa, che comprende il primo arrivo in salita della competizione. La giornata è iniziata con un tratto di trasferimento, prima di affrontare le fasi più impegnative della tappa. La corsa si svolge sotto il cielo sereno e il gruppo si muove compatto, con alcuni corridori che cercano di guadagnare posizione prima della salita finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 13.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa del Tour de France 2026, con il primo vero arrivo in salita della corsa. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quindicesima tappa del Tour de France 2026, centotredicesima edizione della Grand Boucle, con primo vero arrivo in salita della corsa. Il percorso odierno misura 161.3 km, con partenza da Champagnole e arrivo a Plateau de Solaison per 3950 metri di dislivello. La frazione partirà sùbito in salita, al km 17.3 si arriverà allo sprint intermedio di Saint-Laurent-En-Grandvaux. 🔗 Leggi su Oasport.it
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