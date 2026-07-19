LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tratto di trasferimento per i corridori tra poco si parte

Notizia in breve

Oggi i ciclisti del Tour de France 2026 sono partiti per la quindicesima tappa, che comprende il primo arrivo in salita della competizione. La giornata è iniziata con un tratto di trasferimento, prima di affrontare le fasi più impegnative della tappa. La corsa si svolge sotto il cielo sereno e il gruppo si muove compatto, con alcuni corridori che cercano di guadagnare posizione prima della salita finale.