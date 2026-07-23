Oggi si disputa l'ultima tappa del Tour de France 2026, con la salita finale di Orcières-Merlette lunga 7,1 km al 6%. Sei corridori sono in lotta per la vittoria di tappa. La corsa è appena partita e si avvicina l’ascensione decisiva. La classifica generale resta invariata fino a questo momento. La tappa si concluderà con la salita, che potrebbe determinare il risultato finale. La corsa prosegue con gli atleti impegnati nel finale di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.06 Inizia adesso l’ascesa di Orcières-Merlette (7.1 km al 6.7% medio, prima categoria). 17.03 Questi sono i corridori al comando della corsa: Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike), Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Garcia Pierna (Movistar), Richard Carapaz (EF Education EasyPost) e Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). 17.02 Con il lavoro di Pinarello e Tudor, il gruppo maglia gialla si è portato a 6? dai leader della corsa. Intanto sia Red Bull che Decathlon si sono portate nelle prime posizioni. 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina la salita finale, in sei per la vittoria di tappa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 Stage 17 Highlights

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina il circuito finaleDurante la tappa di oggi del Tour de France 2026, il ciclista Seixas stava rientrando nel gruppo principale, dopo aver dato battaglia in fuga.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina la partenza della quinta frazioneLa quinta tappa del Tour de France 2026 è pronta a partire da Lannemezan, nel dipartimento degli Alti Pirenei in Occitania.

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Sedicesima Tappa; Tour de France, oggi tappa 18: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Philipsen vince a Voiron e riapre il discorso maglia verde; Tour de France 2026 · La ventesima e ultima tappa del 26 luglio, Thoiry - Parigi: descrizione, orari, salite e dove vedere.

DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Diciottesima Tappa x.com

Tour de France/Alpe d’Huez reddit

LIVE Tour de France, la 18ª tappa: a 33 km dall'arrivo, in sei in testa. Maglia gialla a 8'Lunga frazione di montagna (185,2 km) con arrivo in salita, preludio del doppio traguardo sull'Alpe d'Huez di domani e sabato ... gazzetta.it

Tour De France: tutteTappa molto mossa all'inizio con quattro GPM non particolarmente duri ma collocati in rapida sequenza. Gli ultimi 100 km sono invece molto più tranquilli ... gazzetta.it