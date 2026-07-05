Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, il ciclista Seixas stava rientrando nel gruppo principale, dopo aver dato battaglia in fuga. I corridori sono ora vicini al circuito finale, con la classifica generale che si avvicina alla conclusione. A 16.51, si segnala che Seixas sta rientrando, ma i suoi sforzi potrebbero incidere sulla sua performance nel finale di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 16.51 Seixas sta rientrand il gruppo, ma anche per lui sono sforzi che potrebbe pagare nel finale. 16.49 Con questo problema per Seixas, Engelhardt e Moleemar hanno ripreso terreno nei confronti del gruppo. 16.48 E’ arrivata adesso l’ammiraglia per Seixas, il francese riprenderà il possesso del proprio mezzo. 16.47 Foratura per Seixas, che cambia subito la bici con Paret-Peintre. 16.47 Termina l’avventura dei due al comando, gruppo compatto. 16.45 40 km al traguardo, tra 4 si entrerà nel circuito finale 16.43 Tra gli scattisti oltre a Van der Poel attenzione a Mathias Vacek, Julian Alaphilippe, Tom Pidcock e Romain Greégoire. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si avvicina il circuito finale

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Tour de France 2026 Stage 2 Preview: Nasty Barcelona Trap

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