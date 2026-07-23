Sette corridori sono riusciti ad allungare durante la tappa odierna, mentre uno di loro ha tentato di rientrare in solitaria. Nel frattempo, il gruppo in maglia gialla ha continuato a perdere secondi sui leader. La corsa è in pieno svolgimento, con i ciclisti che si affrontano su un percorso ancora aperto. La classifica generale si muove lentamente, con gli inseguitori che cercano di ridurre il divario. La tappa prosegue senza ulteriori variazioni significative nella posizione dei principali favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.19 Continua a perdere secondi sui battistrada il gruppo maglia gialla. Adesso il ritardo è di 45?. 14.17 Comincia il tratto di discesa dopo il lungo falsopiano. Prova in solitaria il campione nazionale francese Romain Gregoire. 14.15 35? di vantaggio dei fuggitivi sul gruppo maglia gialla. Il drappello dei contrattaccanti è stato invece riassorbito dal plotone dei migliori. 14.13 130 km al traguardo dell’Alpe d’Huez. 14.11 Prende un leggero margine di vantaggio un gruppetto di contrattaccanti. Il plotone maglia gialla però è poco distante. 14.09 Ben Healy ancora non si arrende! Lo scalatore della EF riparte ancora per chiudere sui battistrada. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: prendono il largo in sette, ma Gregoire prova a rientrare in solitaria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 Stage 17 Highlights

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga solitaria di Veistroffer, ma il gruppo controllaDurante la tappa di oggi del Tour de France 2026, un corridore ha lanciato una fuga solitaria.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sei uomini al comando. In crisi GregoireA 60 km dalla fine, sei uomini sono in fuga al comando del Tour de France 2026, mentre Gregoire si trova in difficoltà.

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Sedicesima Tappa; Tour de France, oggi tappa 18: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Philipsen vince a Voiron e riapre il discorso maglia verde; Tour de France 2026 - Le Strade del Tour: 17a tappa - Video.

DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Diciottesima Tappa x.com

Tour de France/Alpe d’Huez reddit

Tour de France: Philipsen vince allo sprint la tappa di Voiron, Pogacar in Maglia giallaDopo la cronometro dominata da Evenepoel, l'ultima settimana della 113^ Grande Boucle entra nel vivo. Tappa molto mossa all'inizio con quattro GPM non particolarmente duri ma collocati in rapida seque ... sport.sky.it

Tour De France: tutteTappa molto mossa all'inizio con quattro GPM non particolarmente duri ma collocati in rapida sequenza. Gli ultimi 100 km sono invece molto più tranquilli ... gazzetta.it