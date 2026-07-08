Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, un corridore ha lanciato una fuga solitaria. Dopo un certo periodo, il vantaggio iniziale si è stabilizzato e il gruppo principale ha mantenuto il controllo. La gara prosegue con il corridore in fuga che si trova ancora davanti, mentre il gruppo segue a distanza. La classifica generale mostra ancora il vantaggio del fuggitivo, che si mantiene stabile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.10 Vantaggio del fuggitivo Veistroffer che adesso si è stabilizzato. Il suo margine è al momento di 3’15”. 16.07 Per i velocisti sarà essenziale oggi avere a propria disposizione un treno che li guidi nel caotico finale. In questo senso potrebbe essere avvantaggiato lo sprinter della Cofidis Milan Fretin, che potrà contare sugli esperti “pesci pilota” Benjamin Thomas e Alex Aramburu. 16.04 Si butterà sicuramente nella mischia della volata anche il vincitore di ieri Mads Pedersen. Il danese non è uno sprinter puro, ma è capce di arrivare con costanza nelle prime posizioni anche in arrivi di gruppo come quello di oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga solitaria di Veistroffer, ma il gruppo controlla

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