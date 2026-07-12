LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | otto uomini al comando gruppo ad 1’20

Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, otto corridori si trovano in testa al gruppo, che si trova a circa un minuto e venti secondi di distanza. I leader sono Gee e Simmons della squadra Lidl-Trek, Baudin dell'EF Education EasyPost, Van der Poel dell'Alpecin – Premier Tech, Johannessen dell'Uno-X-Mobility, Castrillo del Movistar Team, Van Eetvelt del Lotto Intermarché e Pidcock della Pinarello Q36.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 15:47 La situazione: in testa Gee e Simmons (Lidl-Trek), Baudin (EF Education EasyPost), Van der Poel (Alpecin – Premier Tech), Tobias Johannessen (Uno-X-Mobility), Castrillo (Movistar Team), Van Eetvelt (Lotto Intermarchè) e Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Gli ex compagni di fuga a 50 secondi, il gruppetto maglia gialla (circa 30 corridori) ad 1’20”. 15:44 Ora una dozzina di chilometri di discesa. Sono rimasti in otto al comando di questa nona tappa. 15:41 Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) transita in prima posizione sul GPM di seconda categoria di Suc au May. 🔗 Leggi su Oasport.it

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