La diciottesima tappa del Tour de France 2026 si sta svolgendo con circa 4.000 metri di dislivello lungo un percorso di 185 chilometri. La tappa, prima delle tre in quota nelle zone alpine, è caratterizzata da salite impegnative. Gli atleti sono attualmente in corsa, con alcuni favoriti che cercano di guadagnare tempo in vista delle fasi finali. La giornata si presenta come un’opportunità per un colpo di mano nella classifica generale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciottesima tappa del Tour de France 2026, prima delle tre tappe alpine, che prevede circa 4000 metri di dislivello Il percorso odierno misura 185.2 km, con partenza da Voiron e arrivo a Orcières-Merlette. Al km 25 inizierà la prima ascesa di giornata, la Côte d’Engins (11.4 km al 5.4% medio, prima categoria) dalla cima si continuerà a salire per ulteriori 16 km. Una discesa porterà ai piedi del secondo GPM: Côte de Monteynard (9.7 km al 5% medio, seconda categoria). Terminata questa ascesa si rimarrà in quota e si affronterà la Côte de Terrasses (3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: occasione per un colpo di mano

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