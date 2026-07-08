La quinta tappa del Tour de France 2026, da Lannemezan a Pau per 158 km, è iniziata. È la prima occasione per i velocisti di questa edizione. La corsa è in corso, aggiornamenti in tempo reale sulla situazione di gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della quinta tappa del Tour de France 2026, Lannemezan-Pau di 158 km. Prima vera occasione per i velocisti, in una frazione che non presenta difficoltà altimetriche. Dopo la vittoria di Mads Pedersen (Lidl-Trek), arrivata al termine di una lunghissima e numerosa fuga, che ha portato Torstein Traen (Bahrain-Victorious) in maglia gialla, per le ruote veloci si preannuncia una giornata ricca di spettacolo e battaglia, con un finale perfetto per una volata di gruppo. Il percorso prevede appena 1600 metri di dislivello, con la Cote de Baleix unico GPM di giornata (1 km al 8,8%, terza categoria). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: prima occasione per i velocisti

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Tour de France 2026 Stage 3 Preview: Yellow In Danger

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