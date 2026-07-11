LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | altra occasione per i velocisti

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi la tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con una vittoria per i velocisti, nonostante un finale complicato. Tim Merlier ha spiegato che la squadra ha lavorato molto, ma si è trovato chiuso a circa seicento metri dall’arrivo. La corsa ha visto anche il rientro di alcuni atleti, mentre Wanyonyi ha stabilito un nuovo record del mondo. Tra le altre discipline, Tamberi e Furlani sono tornati in gara, e nel salto in lungo il record mondiale è stato battuto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tim Merlier: “La squadra ha svolto un grande lavoro. Mi sono ritrovato chiuso ai seicento metri” Atletica, Furlani e Tamberi rientrano. Wanyonyi record del mondo, Alfred magica, Tentoglou divino, Seville 9.88 A Montecarlo è andato in scena il sempre prestigioso Meeting Herculis, valido come decima tappa della Diamond League (il massimo. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. Coop. 🔗 Leggi su Oasport.it

live tour de france 2026 tappa di oggi in diretta altra occasione per i velocisti
© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: altra occasione per i velocisti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tour de France 2026 Stage 7 Highlights

Video Tour de France 2026 Stage 7 Highlights

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: prima occasione per i velocistiLa quinta tappa del Tour de France 2026, da Lannemezan a Pau per 158 km, è iniziata.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tornano in scena i velocistiLa settima tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi tra Hagetmau e Bordeaux, con una lunghezza di 175 chilometri.

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Sesta Tappa; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tadej Pogacar rifila una fragorosa mazzata a Vingegaard e ipoteca la vittoria finale; Tour de France, oggi sesta tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026 - Le Strade del Tour: 7a tappa - Video.

tour de france live tour de franceTour De France: tutteFrazione senza dislivelli, vinta dal corridore belga, che fa una gran volata. Lavoro perfetto di Van der Poel per Philipsen, che tradisce. Giornata di recupero attivo per lo sloveno, che resta leader ... gazzetta.it

tour de france live tour de franceLIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tadej Pogacar rifila una fragorosa mazzata a Vingegaard e ipoteca la vittoria finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.48 Del Toro invece sembra al gancio in questa fase. 16.47 ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web