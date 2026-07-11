LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | altra occasione per i velocisti

Notizia in breve

Oggi la tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con una vittoria per i velocisti, nonostante un finale complicato. Tim Merlier ha spiegato che la squadra ha lavorato molto, ma si è trovato chiuso a circa seicento metri dall’arrivo. La corsa ha visto anche il rientro di alcuni atleti, mentre Wanyonyi ha stabilito un nuovo record del mondo. Tra le altre discipline, Tamberi e Furlani sono tornati in gara, e nel salto in lungo il record mondiale è stato battuto.