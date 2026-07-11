LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | altra occasione per i velocisti
Oggi la tappa del Tour de France 2026 si è conclusa con una vittoria per i velocisti, nonostante un finale complicato. Tim Merlier ha spiegato che la squadra ha lavorato molto, ma si è trovato chiuso a circa seicento metri dall’arrivo. La corsa ha visto anche il rientro di alcuni atleti, mentre Wanyonyi ha stabilito un nuovo record del mondo. Tra le altre discipline, Tamberi e Furlani sono tornati in gara, e nel salto in lungo il record mondiale è stato battuto.
Tim Merlier: “La squadra ha svolto un grande lavoro. Mi sono ritrovato chiuso ai seicento metri” Atletica, Furlani e Tamberi rientrano. Wanyonyi record del mondo, Alfred magica, Tentoglou divino, Seville 9.88 A Montecarlo è andato in scena il sempre prestigioso Meeting Herculis, valido come decima tappa della Diamond League (il massimo. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc. Coop. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 7 Highlights
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