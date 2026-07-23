LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la corsa prende il via

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Poco prima della partenza, il ciclista della Cofidis ha avuto un problema meccanico. La tappa del Tour de France 2026 è iniziata con la corsa in corso, mentre i corridori si sono schierati sulla linea di partenza. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale. La corsa si svolge oggi con diversi atleti in gara, e la diretta è disponibile per gli aggiornamenti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13:00 Da segnalare, poco prima del via, un problema meccanico per Milan Fretin della Cofidis. 12:57 La corsa prende ufficialmente il via. 12:54 Non è da escludere che, in presenza delle prossime tappe di montagna, il duello possa risolversi a Parigi nell’ultima tappa. 12:51 Il duello più aperto è senza dubbio quello per la maglia verde. Mads Pedersen guida la classifica con 452punti e vanta solamente sette lunghezze di vantaggio su Jasper Philipsen. 12:48 Il Belgio, con sei, è la nazione che ha vinto il maggior numero di tappe in questa edizione del Tour de France. 🔗 Leggi su Oasport.it

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