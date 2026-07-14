LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la corsa!

Da oasport.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si è svolta la decima tappa del Tour de France 2026. La corsa è partita questa mattina e sta proseguendo lungo il percorso previsto. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e sarà possibile seguirne gli sviluppi attraverso la diretta online. L'evento, iniziato alle 13.07, coinvolge i ciclisti in una tappa che si concluderà nel pomeriggio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.07 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della decima tappa del Tour de France 2026. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della decima tappa del Tour de France 2026, siamo arrivati a metà della Grand Boucle e oggi si riparte dopo il primo giorno di riposo. Il percorso misura 166.6 km, con partenza da Aurillac e arrivo a Le Lorian. I primi km non saranno complicati, con solo lo sprint intermedio di Lacapelle-del-Fraisse che potrebbe far gola alle ruote veloci. Al km 65 inizierà la prima ascesa di giornata: Côte de Pailherols (3 km al 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

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