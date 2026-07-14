LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la corsa!

Notizia in breve

Oggi si è svolta la decima tappa del Tour de France 2026. La corsa è partita questa mattina e sta proseguendo lungo il percorso previsto. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e sarà possibile seguirne gli sviluppi attraverso la diretta online. L'evento, iniziato alle 13.07, coinvolge i ciclisti in una tappa che si concluderà nel pomeriggio.