La terza tappa del Tour de France 2026 è iniziata ufficialmente questa mattina. Poco prima delle 12:30, i ciclisti sono partiti, mentre si segnala un problema meccanico che ha coinvolto un corridore della Lidl-Trek. La corsa procede con i primi chilometri, con aggiornamenti in tempo reale sulla classifica generale e le posizioni dei partecipanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 12:30 Inizia ufficialmente la terza tappa. 12:28 Problema meccanico per Toms Skuji?š della Lidl-Trek. 12:25 La prima difficoltà di giornata sarà la Cote de Sant Feliu de Codines (8,2 km al 4,5%). 12:22 Mancano poco meno di quattro chilometri alla partenza ufficiale. 12:20 Isaac Del Toro indossa la maglia verde di leader della classifica a punti ed è primo anche in quella dei giovani. La maglia bianca oggi sarà indossata da Ayuso. 12:16 Se il ritmo sulle salite dovesse essere alto attenzione agli scalatori esplosivi come Pidcock, Gregoire, Del Toro, Ayuso e Skjelmose. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: via alla corsa

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Tour de France 2026 Stage 2 Highlights

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