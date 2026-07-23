LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in 14 al comando ma tanti inseguono Nei contrattaccanti anche Caruso e Frigo

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, 14 corridori sono rimasti in testa, mentre numerosi altri inseguono. Tra gli attaccanti ci sono anche Caruso e Frigo. Alle 15.20, il gruppo inseguitore ha migliorato la collaborazione e ha cominciato a recuperare terreno rispetto ai primi. La corsa continua con diversi attacchi e tentativi di fuga, mantenendo aperta la competizione tra i primi gruppi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.20 Il gruppo inseguitore ha trovato una migliore collaborazione ed ha iniziato a guadagnare sui battistrada. Il loro ritardo adesso è di 45?. 15.17 Questa la composizione della fuga al comando: Matteo Jorgenson (TVL), Mads Pedersen e Mathias Vacek (LTK), Thymen Arensman e Egan Bernal (NCI), Felix Engelhardt e Mauro Schmid (JAY), Tobias Halland Johannessen (UXM), Pablo Castrillo e Garcia Pierna (MOV), Nicolas Breuillard (TEN), Richard Carapaz (EF), Valentin Paret-Peintre (SDQ) e Romain Gregoire (GRU). 15.14 Questa la classifica per la maglia a pois dopo le prime due salite di giornata: 1 POGA?AR Tadej 70 2 PARET-PEINTRE Valentin 61 3 CARAPAZ Richard 51 4 EVENEPOEL Remco 36 5 SEIXAS Paul 34 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

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