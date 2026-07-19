Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, 23 corridori sono rimasti in fuga, tra cui il ciclista italiano. Attualmente, il gruppo principale è guidato da Tim Wellens, appartenente alla squadra UAE Team Emirates. La classifica generale mostra il corridore italiano tra i leader, mentre si avvicinano le fasi decisive della corsa. La corsa prosegue con un ritmo sostenuto, senza variazioni significative nella posizione dei principali favoriti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15.32 In testa al gruppo c’è Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) 15.29 Mancano 80 km al termine della frazione. 15.25 Adam Yates (UAE Team Emirates XRG), Victor Campenaerts e Bruno Armirail (Team Visma Lease a Bike), Tim Van Dijke (Red Bull – BORA-hansgroe), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Alex Baudin e Ben Healy (EF Education EasyPost), Aurélien Paret-Peintre (Decathlon CMA CGM Team), Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team), Matej Mohori? (Bahrain Victorious), Egan Bernal e Kevin Vauquelin (Netcompany INEOS), Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Marco Frigo (NSN Cycling Team), Raul Garcia Pierna ed Einer Rubio (Movistar Team), Tom Pidcock e Brent Van Moer (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 23 corridori al comando della corsa, c’è anche Frigo

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Tour de France 2026 Stage 15 Preview: GC Battle Coming

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