Durante la tappa del Tour de France 2026, si è formato un quartetto in fuga composto da Damiano Caruso, Baptiste Veistroffer, Ewen Costiou e Matteo Vercher. Il gruppo di testa è stato mantenuto vicino dal gruppo principale, che ha controllato la situazione. Veistroffer ha aspettato i tre contrattaccanti prima di formare il quartetto. La corsa prosegue con questo gruppo in fuga e il resto dei ciclisti che li tallona da vicino.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2026 14.51 Veistroffer ha atteso i 3 contrattaccanti. Si è quindi formato un quartetto in testa alla corsa, questa la composizione: Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Ewen Costiou (Groupama) e Matteo Vercher (Tota Energies). 14.49 Mads Pedersen parla con la macchina della giuria. Forse un richiamo per lui a causa di qualche spallata di troppo nella volata per il traguardo volante. 14.47 Timido tentativo di allungo di Kasper Asgreen. Il danese della EF è però tallonato dai team degli sprinter che non lo lasciano andare. L’ex vincitore del Fiandre sembra aver perso ormai l’attimo giusto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: quartetto al comando, c’è anche Caruso in fuga! Ma il gruppo li tiene vicino

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Tour de France 2026 Stage 9 Highlights

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