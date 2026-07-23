LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga di sette al comando ma il gruppo non molla
Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, sette corridori sono in fuga al comando, ma il gruppo non si dà per vinto. Un tentativo di rientro si è verificato con il tentativo di uno scalatore di rimanere in corsa, che ha ripreso a pedalare nel tentativo di raggiungere i battistrada. La corsa continua con i favoriti che cercano di controllare la fuga e di mantenere la posizione in classifica generale. La gara prosegue con l’attenzione puntata sui movimenti del gruppo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.09 Ben Healy ancora non si arrende! Lo scalatore della EF riparte ancora per chiudere sui battistrada. In tanti però gli rimangono a ruota. 14.07 30? di vantaggio per i battistrada. 14.05 Anche l’azzurro viene ripreso dopo poche centinaia di metri. Nel gruppo dietro si continua ad andare a strappi, ma nel frattempo i battistrada guadagnano terreno. 14.03 Parte in solitaria Frigo! L’azzurro cerca di rientrare sui 7 di testa. 14.02 E’ ancora la EF che prova a chiudere sui battistrada. Carapaz prova con un’altra fiammata, ma viene ripreso subito. 14.00 Ci riprova Ben Healy! Sulla scia dell’irlandese rimangono però diversi corridori. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 17 Highlights
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