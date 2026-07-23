LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga di sette al comando ma il gruppo non molla

Notizia in breve

Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, sette corridori sono in fuga al comando, ma il gruppo non si dà per vinto. Un tentativo di rientro si è verificato con il tentativo di uno scalatore di rimanere in corsa, che ha ripreso a pedalare nel tentativo di raggiungere i battistrada. La corsa continua con i favoriti che cercano di controllare la fuga e di mantenere la posizione in classifica generale. La gara prosegue con l’attenzione puntata sui movimenti del gruppo.