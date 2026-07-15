LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga di quattro al comando ma il gruppo non lascia spazio
Una fuga di quattro corridori ha preso il comando della tappa odierna del Tour de France 2026, ma il gruppo non ha concesso spazio. La corsa si è concentrata sulla volata finale, con Merlier e Kooij che avevano già preso margine. Tra i favoriti per la vittoria di tappa si trova anche Girmay, in rappresentanza di una squadra con meno visibilità. La corsa prosegue con i battistrada che resistono all’inseguimento del gruppo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.55 Dietro a Merlier e Kooij, il terzo incomodo potrebbe essere nella volata di oggi Biniam Girmay (NSN Cycling Team). L’eritreo non era arrivato al Tour con grandi risultati, ma i due podi negli ultimi sprint lo rendono pericoloso. Vedremo come si comporterà la maglia verde Mads Pedersen, arrivato al Tour in grande condizione, che però fatica spesso in volate a gruppo compatto. 14.52 Mancano 120 km alla conclusione! 14.49 Si dividono il lavoro in testa al gruppo le squadre dei velocisti. In particolare sono Astana, NSN e Soudal Quick-Step che si stanno impegnando per tenere sotto controllo la fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
Notizie e thread social correlati
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppetto con Pedersen al comando, ma il gruppo non li lascia andareDurante la tappa odierna del Tour de France 2026, un gruppetto con Pedersen al comando si è formato, ma il gruppo principale non ha lasciato loro...
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: decolla la fuga, sono in diciotto al comando. Gruppo a 2?Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, una fuga composta da diciotto corridori ha preso il comando della corsa.
Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Decima Tappa; Tour de France, oggi decima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria di classe per Mathieu Van der Poel, quinto un ottimo Ganna; Pogacar domina ancora: vince a Le Lioran e allunga in classifica.
Tour de France Daily #10: Tadej Poga?ar seeks redemption at Le Lioran after 2024, delivering a controlled victory on the Col de Pertus. Dive into the full episode with Davide Terraneo, Davide Filippi and Luca Pellegrini as they dissect Tour 2026 and the … x.com
LIVE TOUR DE FRANCE: POGA?AR FA IL VUOTO SUL COL DE PERTUS! Ancora un attacco della maglia gialla! Tadej Poga?ar ha rotto gli indugi nell’ultimo chilometro dell'ascesa verso il Col de Pertus, sferrando un'accelerazione micidiale che ha lett facebook
Ragnatele, marciume e niente aria condizionata: i ciclisti del Tour de France si lamentano per l'alloggio durante la gara reddit
Tour de France, 11^ tappa in diretta live: tentativi di fuga sotto la pioggiaDopo le fatiche di martedì, una (possibile) giornata di 'relax' per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo (dopo 161,3 km) a Nevers, nel nord della Fran ... sport.sky.it
Tour de France 2026, tappa di oggi Vichy-Nevers: orari, tv, favoriti. Occasione per i velocistiDopo lo spettacolo inscenato ieri da Tadej Pogacar nel giorno della Presa della Bastiglia, tornano protagoniste oggi le ruote veloci al Tour de France ... oasport.it