LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga di quattro al comando ma il gruppo non lascia spazio

Notizia in breve

Una fuga di quattro corridori ha preso il comando della tappa odierna del Tour de France 2026, ma il gruppo non ha concesso spazio. La corsa si è concentrata sulla volata finale, con Merlier e Kooij che avevano già preso margine. Tra i favoriti per la vittoria di tappa si trova anche Girmay, in rappresentanza di una squadra con meno visibilità. La corsa prosegue con i battistrada che resistono all’inseguimento del gruppo.