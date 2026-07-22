LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 19 corridori al comando della corsa ma il gruppo è vicino

Oggi, durante la tappa del Tour de France 2026, 19 corridori sono in testa alla corsa, mentre il gruppo si avvicina. Un tentativo di accelerazione è stato effettuato da un ciclista danese su una salita breve, cercando di guadagnare terreno. La corsa è ancora in corso e la classifica generale si evolve con ogni movimento dei atleti in fuga. La situazione rimane fluida, con i corridori che cercano di mantenere o migliorare le posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.03 Accelerazione di Pedersen su uno strappetto, il danese prova a riportarsi davanti. 16.02 I 19 davanti hanno rialzato l’andatura vedendo il gruppo in lontananza, ma non sarà semplice mantenere questo vantaggio. 16.01 La Decathlon sta andando a chiudere la fuga, ci sono 2o” tra i due gruppi. 16.00 Adam Yates è tra le ammiraglie e sembra senza energie, vedremo se il corridore della UAE riuscirà a proseguire la corsa. 15.58 Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike), Ben Healy (EF Education EasyPost) e Mathis Le Berre (TotalEnergies) rientrano sui sedici fuggitivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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