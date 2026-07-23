LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | assaggio di Alpi occasione per un colpo di mano

La diciottesima tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi con un percorso di 185 km e circa 4000 metri di dislivello. La corsa attraversa le prime asperità delle Alpi, offrendo ai ciclisti una prima occasione di attacco sui saliscendi. La tappa si snoda tra paesaggi montani, con salite impegnative che potrebbero cambiare la classifica generale. Si prevede una lotta serrata tra i favoriti per conquistare la vittoria di giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciottesima tappa del Tour de France 2026, prima delle tre tappe alpine, che prevede circa 4000 metri di dislivello Il percorso odierno misura 185.2 km, con partenza da Voiron e arrivo a Orcières-Merlette. Al km 25 inizierà la prima ascesa di giornata, la Côte d’Engins (11.4 km al 5.4% medio, prima categoria) dalla cima si continuerà a salire per ulteriori 16 km. Una discesa porterà ai piedi del secondo GPM: Côte de Monteynard (9.7 km al 5% medio, seconda categoria). Terminata questa ascesa si rimarrà in quota e si affronterà la Côte de Terrasses (3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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