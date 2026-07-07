Oggi si è svolta la quarta tappa del Tour de France 2026, con un percorso che ha attraversato nuovamente i Pirenei. La frazione ha visto alcuni corridori tentare attacchi nelle salite, mentre altri hanno mantenuto il ritmo di gruppo. La gara si è conclusa con un arrivo in volata tra i velocisti, dopo un tratto di strada in pianura. La classifica generale ha subito alcune variazioni, ma ancora nessuno si è distanziato significativamente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Tour de France 2026. Dopo le tre tappe inaugurali in Spagna la Grande Boucle entra finalmente in Francia con una frazione scoppiettante e di difficile lettura. La partenza è posta da Carcassonne mentre l’arrivo è situato a Foix dopo 181.9 km. Percorso molto mosso con 4 salite ufficiali. La prima ascesa è il Col des Bedos (3.4 km al 4.4% di pendenza media) posto dopo quasi 50 chilometri e seguito dal Col du Paradis (5.6 km al 4.3%). Dopo una discesa ed un breve tratto di pianura si torna a salire con il Col du Coudons (10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: altro assaggio di Pirenei, spazio per gli attaccanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOUR DE FRANCE 2026 DECATHLON / TAPPA / CRONO A SQUADRE / Gameplay

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: assaggio di Pirenei Orientali, ma gli sprinter resistenti si sfregano le maniOggi si corre la terza tappa del Tour de France 2026, con un percorso che include un assaggio di Pirenei Orientali.

Tour de France 2026, tappa di oggi Carcassonne-Foix: orari, tv, favoriti. Altro assaggio di PireneiOggi si è corsa la quarta tappa del Tour de France 2026, da Carcassonne a Foix, attraversando i Pirenei.

Temi più discussi: Tour de France 2026: La classifica generale, le maglie e tutti i risultati di tappa LIVE; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Seconda Tappa; Tour de France 2026 oggi, seconda tappa. Orari, percorso e dove vederla in tv in chiaro; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stavolta niente regali! Pogacar stacca tutti e si prende anche la maglia gialla!.

Ci aspetta una gran bella tappa! 195.9 km con quasi 4mila metri di dislivello positivo: come si muoveranno i big? Guarda tutte le tappe del Tour de France 2026 in diretta su HBO Max e Discovery+ #Ciclismo #Cycling #TourdeFrance #TDF2026 x.com

Il Primo Tour de France Che Non Devi Solo Guardare reddit

Tour de France, Pogacar vince la tappa di Les Angles ed è in maglia giallaStavolta Tadej Pogacar non fa regali. Lo sloveno mette a lavorare la sua squadra per tutta la tappa, sfrutta il lavoro di Del Toro negli ultimi km in salita e vince sul traguardo di Les Angles, il pri ... sport.sky.it

Tour De France: tutteLo sloveno, magistralmente pilotato da Del Toro, vince lo sprint in cima allo strappo. Secondo il danese, che cede il simbolo del primato ... gazzetta.it