Oggi, durante la tappa del Tour de France 2026, sei corridori sono in testa alla corsa, mentre altri sette li seguono senza collaborare. La classifica generale si mantiene stabile, con i cinque in testa che si sono ricomposti, mentre sembra difficile un rientro per uno dei corridori che si trovava in prima posizione. La corsa continua senza modifiche significative nelle posizioni di testa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.40 Si ricompattano i cinque al comando, mentre sembracomplicato un rientro per Garcia Pierna. 16.39 Attacco secco di Jorgenson, seguito da Johannessen. Provano rientrare Schmid, Carapaz e Paret-Peintre, mentre si stacca Garcia Pierna. 16.38 Intanto nel gruppo maglia gialla stanno tirando TotalEnergies e Tudor, per non dare troppi minuti di vantaggio a Carapaz. 16.35 Rimangono da affrontare 930 metri di dislivello, in poco più di 25 km. 16.32 Il Tour è arrivato ad Orcières Merlette già in cinque occasioni, l’ultima nella storica Grand Boucle del 2020 a vincere fu Roglic davanti a Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in testa alla corsa, sette inseguono ma non c’è collaborazione

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