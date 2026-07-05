Meno di 70 km alla fine, due ciclisti sono in fuga in testa alla tappa, mentre il gruppo si avvicina. Van der Broek si rialza e viene ripreso dal plotone. La corsa prosegue con una coppia in testa e il resto del gruppo che si avvicina. La classifica generale si aggiorna continuamente in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 16.11 Mancano meno di 70 km alla conclusione. 16.08 Si rialza Van der Broek che viene ripreso dal plotone, rimangono in due al comando delle operazioni. 16.05 Il gruppo ha 25? di ritardo dai fuggitivi. 16.03 Moleenar vince anche il GPM, dietro di lui Engelhardt e Van der Broek. 16.00 Con il ritmo imposto dalla UAE è sceso sotto il minuto il vangtaggio del terzetto al comando. 15.57 Iniziano a staccarsi alcuni corridori, tra cui Arnaud De Lie. 15.56 Dalla fine della Côte de Begues ci saranno 15 km in quota, prima della discesa che porterà verso il circuito di Barcellona. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: una coppia in testa alla corsa, ma il gruppo è vicino

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