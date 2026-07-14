CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.51 Foratura per Vauquelin. 14.50 SI sono avvantaggiati nel gruppo davanti Tejada e Romo, che hanno 30? sui compagni di fuga. 14.48 Jordan Jegat è il corridore più vicino alla maglia gialla tra i fuggitivi, con un distacco di 10’56” da Pogacar. 14.45 Termina il GPM con Paret Peintre che lo vince davanti al suo compagno di squadra Vervaecke, adesso 25 km vallonati prima del prossimo GPM. 14.42 Guernalec perde le ruote dal gruppo di testa, che ha 1? di vantaggio sul plotone. 14.40 100 km alla conclusione! 14.38 Inizia il primo GPM di giornata, la Côte de Pailherols (3 km al 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Romo e Tejada in testa, dietro inseguono ventisette corridori. Il gruppo controlla

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Tour de France 2026 | Tappa 10: La UAE controllerà la corsa Percorso e favoriti

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