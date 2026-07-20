LIVE Mercato | Genoa resta viva la pista Dovbyk La Fiorentina su Joao Mario della Juve

Sul mercato, il Genoa valuta ancora l’acquisto di Dovbyk, preferendolo come prima opzione. La trattativa si basa sul buon rapporto tra l’attaccante ucraino, attualmente in forza alla Roma, e l’allenatore del club ligure. La società cerca un’attaccante che possa offrire spazio e possibilità di rilancio. La Fiorentina, invece, segue Joao Mario, attualmente sotto contratto con la Juventus.

L’opzione-Dovbyk resta la prima scelta in casa rossoblù, considerando l’ottimo rapporto fra l’attaccante ucraino della Roma e De Rossi, ma anche la necessità per il giocatore di rilanciarsi in una piazza dove potrebbe avere spazio. Qui l’ostacolo è l’ingaggio: oltre tre milioni a stagione: troppo per il salary cap rossoblù. Per questo si valuta anche Thomas Ure, scozzese, classe 2004 (ma in possesso anche del passaporto ucraino), il cui cartellino è di proprietà degli svedesi dell’Ik Sirius. La valutazione è di 5 milioni. I biancocelesti propongono un prestito da 2 milioni con riscatto non obbligatorio a 18. Ma occhio alla concorrenza di Leeds e Ipswich, anche se dall'Inghilterra non sono ancora arrivate proposte concrete. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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