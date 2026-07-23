LIVE Italia-Georgia World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!
Alle 06.39 è iniziata la partita di pallanuoto maschile tra Italia e Georgia, valida per la World Cup 2026. La gara è stata trasmessa in diretta e il primo quarto è appena iniziato. Nessun altro dettaglio sui punteggi o sugli eventi di gioco è stato comunicato finora. La partita prosegue con l'andamento che si svilupperà nel corso del match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.39 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Italia-Georgia di pallanuoto maschile valida per la World Cup 2026. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Georgia, valido per i quarti di finale della Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Sydney, in Australia. La sfida tra azzurri e georgiani sarà la prima del programma ed avrà inizio alle ore 7.00 italiane: la vincente affronterà in semifinale la vincente di Grecia-Montenegro alle ore 12.15 italiane di sabato 25 luglio. Dall’altro lato del tabellone si affronteranno le vincenti di Spagna-Australia ed Ungheria-Croazia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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