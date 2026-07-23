LIVE Italia-Georgia World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

Notizia in breve

Alle 06.39 è iniziata la partita di pallanuoto maschile tra Italia e Georgia, valida per la World Cup 2026. La gara è stata trasmessa in diretta e il primo quarto è appena iniziato. Nessun altro dettaglio sui punteggi o sugli eventi di gioco è stato comunicato finora. La partita prosegue con l'andamento che si svilupperà nel corso del match.