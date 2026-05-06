LIVE Italia-USA World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!

Alle 19.49, inizia l’ultimo match della World Cup di pallanuoto femminile tra Italia e Stati Uniti. La partita si svolge in diretta e sarà possibile seguire gli aggiornamenti cliccando sul link dedicato. La gara rappresenta uno degli incontri conclusivi del torneo, con le due nazionali pronte a scendere in vasca per il primo quarto. La diretta proseguirà con tutte le fasi dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.49 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-USA ultimo match della World Cup di pallanuoto femminile. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa all’ultima partita contro gli USA dopo la sconfitta contro l’Olanda. Brutta sconfitta. Il Setterosa perde 12-2 con una fortissima Olanda nel secondo match del gruppo 1°-4° posto dalla fase preliminare della World Cup. Match complicato per le azzurre allenate dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi, che domenica scorsa hanno staccato il pass per la Super Final anche attraverso al 12-10 proprio contro le campionesse olandesi.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Leggi anche: LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto! Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il Setterosa; World Cup. Olanda-Italia 12-2, mercoledì gli Usa; 1986 FIFA World Cup™ Official Film: L'Eroe Streaming | DAZN IT; World Cup pallanuoto femminile: Italia-USA oggi in TV e streaming. LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa deve reagireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa ... oasport.it Italia-USA oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingSi chiude un percorso che, al di là di quello che sarà il risultato odierno e la classifica finale della manifestazione, segna un punto di fondamentale ... oasport.it Arrivano le prime medaglie del Team Beretta all'ISSF World Cup Almaty 2026: Skeet Women Assem Orynbay (KAZ) Yiting Jiang (CHN) Martina Bartolomei (ITA) Skeet men: Gabriele Rossetti (ITA) (+ World record!) Shotaro Toguchi (JAP) Congratulazi - facebook.com facebook