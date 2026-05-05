LIVE Italia-Olanda World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | tra poco il primo quarto!

Alle 18:07 si apre la diretta della partita di pallanuoto femminile tra Italia e Olanda, valida per la World Cup del 2026. La cronaca in tempo reale inizia con il primo quarto, mentre gli appassionati seguono l'incontro aggiornando la piattaforma online. La partita si svolge in un impianto sportivo dedicato alla pallanuoto, con tifosi presenti sugli spalti e collegamenti in streaming disponibili per gli spettatori da remoto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.07 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-Olanda di pallanuoto di World Cup femminile. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa sfida nuovamente le campionesse dopo la precedente vittoria. Un altra partita combattuta in un percorso di crescita. Il Setterosa cede a testa alta per 14-12 contro la Spagna nel primo match del gruppo 1°-4° posto della Division I della World Cup. In Olanda, a Rotterdam il Setterosa guidato dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi, che domenica scorsa ha staccato il pass per la Super Final, si muove bene di fronte alle iberiche campionesse olimpiche e bronzo iridato in carica.🔗 Leggi su Oasport.it

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