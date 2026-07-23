LIVE Italia-Georgia 16-11 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!
L'Italia conduce 16-11 contro la Georgia nell'ultimo quarto della partita di pallanuoto ai Mondiali 2026. A 4 minuti e 10 secondi dalla fine, l'allenatore italiano chiede un altro time out. A 2 minuti circa dalla fine, il punteggio rimane invariato, con tre reti consecutive dell’Italia che rafforzano il vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.00 Altro time out per l’Italia chiamato da Sandro Campagna. 4.10 Tre reti in rapida successione, con l’Italia che si porta sul 16-11. Match estremamente emozionante. Italia-Georgia 16-11. 6.16? Gol di Vasic su rigore, Italia-Georgia 14-10. 6.35? Gooooooooool, Dolce sul primo palo, Italia-Georgia 14-9. 7.01? Gol di Akhvlediani che approfitta di un errore di Nicosia, Italia-Georgia 13-9. 7.26? Murato il tiro di Del Basso. 7.55? Inizia l’ultimo quarto, palla all’Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Georgia 13-8. 0.34? Goooooooooooool, Cannella in controfuga, Italia-Georgia 13-8. 1.20? Gooooooool, Cassia mette in rete dopo una azione convulsa, Italia-Georgia 12-8. 🔗 Leggi su Oasport.it
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