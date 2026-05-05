LIVE Italia-Olanda 1-11 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!
Al termine dell'ultimo quarto, la partita tra Italia e Olanda nella Coppa del Mondo di pallanuoto femminile si conclude con un punteggio di 1-11. Durante la gara, un gol di Moolhuijzen e un rigore trasformato hanno contribuito al risultato finale. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui sul punteggio e le azioni principali. La competizione mondiale si sta disputando nel 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.02? Gol di Moolhuijzen, altro rigore che non lascia scampo a Sesena, Italia-Olanda 1-11. 4.24? Gol di Schaap, ancora una rete troppo facile per l’olandese su assist di Ten Broek, Italia-Olanda 1-10. 5.07? Gol di Schaap dalla lunga distanza trova il palo interno, Italia-Olanda 1-9. 7.31? Gol di Rogge che trova l’incrocio dei pali, Italia-Olanda 1-8. 7.59? Inizia l’ultimo quarto, palla all’Olanda. Finisce il terzo quarto, Italia-Olanda 1-7. 1.01? Ancora fallo in attacco per l’Italia. 3.19? Gol di Moolhuijzen su rigore, aumenta ancora il vantaggio olandese, Italia-Olanda 1-7. 4.35? Errore di Bettini dai sei metri.🔗 Leggi su Oasport.it
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