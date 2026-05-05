LIVE Italia-Olanda 1-11 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Al termine dell'ultimo quarto, la partita tra Italia e Olanda nella Coppa del Mondo di pallanuoto femminile si conclude con un punteggio di 1-11. Durante la gara, un gol di Moolhuijzen e un rigore trasformato hanno contribuito al risultato finale. La partita si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui sul punteggio e le azioni principali. La competizione mondiale si sta disputando nel 2026.