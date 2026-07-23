LIVE Italia-Georgia 14-10 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Notizia in breve

Nell'ultimo quarto della partita di pallanuoto tra Italia e Georgia, si è registrato un gol su rigore di Vasic, portando il punteggio a 14-10. Poco prima, Dolce ha segnato un gol sul primo palo, riducendo il divario a 14-9. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.