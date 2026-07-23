LIVE Italia-Georgia 14-10 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell'ultimo quarto della partita di pallanuoto tra Italia e Georgia, si è registrato un gol su rigore di Vasic, portando il punteggio a 14-10. Poco prima, Dolce ha segnato un gol sul primo palo, riducendo il divario a 14-9. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.16? Gol di Vasic su rigore, Italia-Georgia 14-10. 6.35? Gooooooooool, Dolce sul primo palo, Italia-Georgia 14-9. 7.01? Gol di Akhvlediani che approfitta di un errore di Nicosia, Italia-Georgia 13-9. 7.26? Murato il tiro di Del Basso. 7.55? Inizia l’ultimo quarto, palla all’Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Georgia 13-8. 0.34? Goooooooooooool, Cannella in controfuga, Italia-Georgia 13-8. 1.20? Gooooooool, Cassia mette in rete dopo una azione convulsa, Italia-Georgia 12-8. 2.40? Rete di Vasic che non sbaglia dal perimetro, Italia-Georgia 11-8. 3.12? Gooooooooooooool, Ferrero trova l’incrocio dei pali, Italia-Georgia 11-7. 🔗 Leggi su Oasport.it

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