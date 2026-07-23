LIVE Italia-Georgia 14-10 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!
Nell'ultimo quarto della partita di pallanuoto tra Italia e Georgia, si è registrato un gol su rigore di Vasic, portando il punteggio a 14-10. Poco prima, Dolce ha segnato un gol sul primo palo, riducendo il divario a 14-9. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.16? Gol di Vasic su rigore, Italia-Georgia 14-10. 6.35? Gooooooooool, Dolce sul primo palo, Italia-Georgia 14-9. 7.01? Gol di Akhvlediani che approfitta di un errore di Nicosia, Italia-Georgia 13-9. 7.26? Murato il tiro di Del Basso. 7.55? Inizia l’ultimo quarto, palla all’Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Georgia 13-8. 0.34? Goooooooooooool, Cannella in controfuga, Italia-Georgia 13-8. 1.20? Gooooooool, Cassia mette in rete dopo una azione convulsa, Italia-Georgia 12-8. 2.40? Rete di Vasic che non sbaglia dal perimetro, Italia-Georgia 11-8. 3.12? Gooooooooooooool, Ferrero trova l’incrocio dei pali, Italia-Georgia 11-7. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol e highlights | Semifinali Playoff Mondiali
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Olanda 1-11, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita!Al termine dell'ultimo quarto, la partita tra Italia e Olanda nella Coppa del Mondo di pallanuoto femminile si conclude con un punteggio di 1-11.
LIVE Italia-Georgia 0-0, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: inizia il primo quarto!La partita tra Italia e Georgia nella coppa del mondo di pallanuoto 2026 è iniziata con il primo quarto.
Temi più discussi: Dove vedere in tv Italia-Georgia, World Cup pallanuoto 2026: orario quarti di finale, programma, streaming; M20 EHF Championship: Italia in scioltezza sulla Georgia e aspettando lo scontro diretto coi Paesi Bassi; Junior World Championship 2026: l’Italia spazza via la Georgia. Ora la finale per il 9° posto; World Cup a Sydney: avanza l'Australia, ma il Setterosa è da applausi.
YOUTH & TEEN WORLD CHAMPIONSHIP- PERRY GEORGIA QUESTA SERA INTORNO ALLE 23 (ora italiana) 1 GO DI QUALIFICA PER ALESSIA Qui il link per la diretta https://nbha.com/2026/07/14/watch-2026-nbha-youth-teen-world- facebook
LIVE Italia-Georgia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tabellone da sfruttare per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l'Italia e la Georgia, valido per i quarti di ... oasport.it
Rotary International (@RotaryItalia) / Posts / X x.com
Italia-Georgia diretta: segui il match degli Europei di basket LIVENeanche il tempo di festeggiare il primo successo ottenuto contro la Georgia: gli azzurri domenica sera - alle 20.30 - scenderanno nuovamente in campo nella terza sfida degli Europei di basket per ... corrieredellosport.it