Un giocatore qualificato ha raggiunto gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Estoril 2026. Si tratta di un tennista spagnolo che è entrato nel torneo attraverso le qualificazioni. Attualmente è in corso l’incontro tra Luciano Darderi e Pedro Martinez, valido per questa fase della competizione. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche d i OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Pedro Martinez, partita valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 250 dell’Estoril 2026. Il tennista italo-argentino fa il proprio debutto nel torneo portoghese contro l’esperto giocatore spagnolo. Settimana importante per Darderi, all’ultimo torneo su terra battuta della stagione. L’italiano avrà un’ultima occasione sull’amata argilla prima di dedicarsi alla stagione su cemento, dove non avrà molto da difendere. Uno swing delicato per Darder i, che nella passata stagione aveva incantato con il successo ad Umago e a Bastad. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Martinez, ATP Estoril 2026 in DIRETTA: l’esperto spagnolo arriva dalle qualificazioni

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Dove vedere in tv Darderi-Martinez, ATP Estoril 2026: orario, programma, streamingNella quarta giornata dell’ATP Estoril 2026, Luciano Darderi, numero 2 del seeding, debutta nel torneo contro il qualificato spagnolo Pedro Martinez.

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