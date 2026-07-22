Dove vedere in tv Darderi-Martinez ATP Estoril 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella quarta giornata dell’ATP Estoril 2026, Luciano Darderi, numero 2 del seeding, debutta nel torneo contro il qualificato spagnolo Pedro Martinez. La partita si svolge nel secondo turno del main draw. La sfida sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Per seguire l’incontro, bisogna consultare i palinsesti ufficiali del torneo e le piattaforme di streaming che coprono l’evento.

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Nella quarta giornata del programma arriverà il momento dell’esordio all’ ATP 250 di Estoril 2026 di tennis  anche per il numero 2  del seeding, l’azzurro Luciano Darderi, che affronterà nel secondo turno del main draw il qualificato spagnolo Pedro Martinez. L’incontro del secondo turno in cui si affronteranno il tennista italiano e l’iberico sarà il quarto ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 12.00 italiane di domani, giovedì 23 luglio, sull’ Estadio Millennium: nei quattro precedenti sul circuito maggiore l’azzurro è in vantaggio per 3-1. Il match tra Luciano Darderi e lo spagnolo Pedro Martinez negli ottavi di finale dell’ATP... 🔗 Leggi su Oasport.it

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