LIVE Arnaldi-Gomez ATP Umago 2026 in DIRETTA | l’argentino arriva dalle qualificazioni

Federico Gomez, argentino, ha superato le qualificazioni e si è qualificato per il secondo turno dell’ATP 250 di Umago 2026. Nella partita in corso, Gomez si sta confrontando con Matteo Arnaldi. La sfida si svolge sul campo principale, con il punteggio ancora aperto. La partita è in corso e si può seguire in diretta streaming. La gara è valida per il secondo turno del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Arnaldi e Federico Agustin Gomez, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di Umago 2026. Il semifinalista del Roland Garros torna in campo sulla terra battuta contro il qualificato argentino. Sul rosso Arnaldi è reduce dal torneo da sogno vissuto al Roland Garros. Nello Slam parigino l’italiano ha raggiunto una sorprendente semifinale che gli ha permesso di rientrare in top 100. Un exploit frutto di una buona condizione fisica e mentale che si era vista già tra il challenger di Cagliari ed il Master 1000 di Roma, i primi tornei in cui è tornato a poter spingere al 100% fisicamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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