LIVE Darderi-Martinez 6-0 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | ‘bagel’ per l’azzutro nel 1° set

Notizia in breve

Darderi ha vinto il primo set contro Martinez con un punteggio di 6-0, segnando un 'bagel'. Durante il match, Martinez ha tentato una smorzata che si è conclusa con un errore. Martinez è rientrato in campo nel secondo set e al momento si trova al servizio. La partita si svolge nell'ambito dell’ATP di Estoril 2026.