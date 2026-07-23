LIVE Darderi-Martinez 6-0 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | ‘bagel’ per l’azzutro nel 1° set
Darderi ha vinto il primo set contro Martinez con un punteggio di 6-0, segnando un 'bagel'. Durante il match, Martinez ha tentato una smorzata che si è conclusa con un errore. Martinez è rientrato in campo nel secondo set e al momento si trova al servizio. La partita si svolge nell'ambito dell’ATP di Estoril 2026.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Muore in rete il tentativo di smorzata di Martinez. Al servizio Luciano Darderi SECONDO SET Rientra in campo Martinez. Toilet break per Martinez. Darderi aspetta in panchina mentre si beve.un caffè! 6-0 Gioco e primo set Darderi: l’italiano manovra da fondo verso l’angolo sinistro e poi chiude con uno splendido rovescio lungolinea che lascia fermo Martinez. 15-40 Darderi non si fa sorprendere dal contropiede di Martinez e ribalta lo scambio con uno splendido dritto incrociato dal centro. 15-30 Ottima risposta di Dareri che poi spinge bene con il colpo successivo. 15-15 Darderi prende in mano lo scambio sin dalla risposta, mette pressione da fondo e forza l’errore dello spagnolo 15-0 Prima vincente dello spagnolo 5-0 Gioco Darderi: servizio e dritto per l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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