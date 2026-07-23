CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-0 Break Darderi: Martinez stecca il dritto che termina in corridoio. Seconda 15-40 Palla corta di Martinez che segue il colpo a rete e chiude con la volee di rovescio 0-40 Il rovescio di Martinez si ferma in rete. Errore grave dello spagnolo che ha sbagliato in fase di palleggio. 0-30 Scappa i poco in lunghezza il dritto di Martinez. 0-15 Doppio fallo Nella fretta non sono state pulite le righe. L’arbitro richiama gli addetti Nella pausa per il cambio campo l’arbitro ha fatto passare i tappeti sul campo, soffermandosi specialmente nelle zone della rete. 3-0 Gioco Darderi: servizio e dritto per l’italiano che poi scuote la testa lamentandosi del campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Martinez 4-0, ATP Estoril 2026 in DIRETTA: doppio break per l’azzurro

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