LIVE Darderi-Martinez 6-0 6-1 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | dominio totale dell’azzurro

Darderi ha vinto contro Martinez con un punteggio di 6-0, 6-1 nel torneo ATP di Estoril 2026. La partita si è conclusa poco prima delle 21:00, confermando un dominio totale dell’azzurro sul rivale. La diretta si è chiusa con questa vittoria e il sito invita i lettori a rimanere aggiornati per ulteriori notizie e aggiornamenti sul torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.57 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Martinez. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 20.56 Darderi tornerà in campo domani sera sempre in chiusura di programma. Il match tra l’azzurro ed il portoghese è il quarto di giornata a partire dalle 13.00 italiane dopo Torres-Gaston, Rublev-Van Assche e Burruchaga-Blockx, che non inizierà prima delle 18.00. 20.54 Nei quarti di finale dell’ATP 250 dell’Estoril Darderi affronterà il beniamino di casa Jaime Faria, che quest’oggi ha sconfitto 6-2, 6-4 Gonzalo Bueno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Luciano Darderi Dominance vs Pedro Martinez! | Estoril 2026 Highlights

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