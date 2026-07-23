LIVE Darderi-Martinez 6-0 0-0 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | ‘bagel’ per l’azzurro nel 1° set gioco sospeso ad inizio 2°

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo set, il giocatore italiano ha perso 6-0 contro l’avversario. All’inizio del secondo set, il gioco è stato temporaneamente sospeso per circa dieci minuti, secondo quanto comunicato dal giudice di sedia. I due atleti sono usciti dal campo in attesa di riprendere la partita, che si svolge all’ATP di Estoril nel 2026. La sospensione riguarda l’interruzione temporanea dell’incontro senza ulteriori dettagli.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il gioco sarà sospeso per circa 10 minuti! Questa la comunicazione del giudice di sedia con i giocatori che escono dal campo. Vedremo se il problema persisterà oppure se si potrà ricominciare a breve. Qualora il problema dovesse persistere non è da escludere l’ingresso di giudici di linea per proseguire la partita “in vecchio stile” Gioco sospeso: c’è stato un calo di corrente e quindi non si può proseguire visto che si gioca con l’occhio di falco elettronico. 40-0 ACE! 30-0 Darderi spinge con il dritto. In rete il rovescio di Martinez. 15-0 Muore in rete il tentativo di smorzata di Martinez. Al servizio Luciano Darderi SECONDO SET Rientra in campo Martinez. 🔗 Leggi su Oasport.it

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