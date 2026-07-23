LIVE Darderi-Martinez 6-0 0-0 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | ‘bagel’ per l’azzurro nel 1° set gioco sospeso ad inizio 2°

Notizia in breve

Nel primo set, il giocatore italiano ha perso 6-0 contro l’avversario. All’inizio del secondo set, il gioco è stato temporaneamente sospeso per circa dieci minuti, secondo quanto comunicato dal giudice di sedia. I due atleti sono usciti dal campo in attesa di riprendere la partita, che si svolge all’ATP di Estoril nel 2026. La sospensione riguarda l’interruzione temporanea dell’incontro senza ulteriori dettagli.