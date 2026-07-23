LIVE Darderi-Martinez 6-0 0-0 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | ‘bagel’ per l’azzurro nel 1° set gioco sospeso ad inizio 2°
Nel primo set, il giocatore italiano ha perso 6-0 contro l’avversario. All’inizio del secondo set, il gioco è stato temporaneamente sospeso per circa dieci minuti, secondo quanto comunicato dal giudice di sedia. I due atleti sono usciti dal campo in attesa di riprendere la partita, che si svolge all’ATP di Estoril nel 2026. La sospensione riguarda l’interruzione temporanea dell’incontro senza ulteriori dettagli.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il gioco sarà sospeso per circa 10 minuti! Questa la comunicazione del giudice di sedia con i giocatori che escono dal campo. Vedremo se il problema persisterà oppure se si potrà ricominciare a breve. Qualora il problema dovesse persistere non è da escludere l’ingresso di giudici di linea per proseguire la partita “in vecchio stile” Gioco sospeso: c’è stato un calo di corrente e quindi non si può proseguire visto che si gioca con l’occhio di falco elettronico. 40-0 ACE! 30-0 Darderi spinge con il dritto. In rete il rovescio di Martinez. 15-0 Muore in rete il tentativo di smorzata di Martinez. Al servizio Luciano Darderi SECONDO SET Rientra in campo Martinez. 🔗 Leggi su Oasport.it
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