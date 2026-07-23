LIVE Darderi-Martinez 6-0 5-1 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | lo spagnolo evita il doppio ‘bagel’
Lo spagnolo ha vinto il secondo set contro l’avversario in modo perentorio, con un punteggio di 6-0 e 5-1, evitando così il doppio ‘bagel’. Durante il gioco, lo spagnolo ha ottenuto un ace e ha concluso il game con un largo dritto dell’avversario. Il pubblico ha applaudito il punto vinto dallo spagnolo, che ha risposto al gesto alzando il pollice. L’avversario ha risposto con una lunga risposta di dritto, ma ha perso il game.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 ACE!! 15-0 Prima ad uscire vincente. 5-1 Gioco Martinez: lunga la risposta di Darderi. Il pubblico applaude il game vinto dallo spagnolo che alza il pollice in segno di ringraziamento, 40-0 Lunga la risposta di dritto di Darderi. 30-0 Questa volta è Darderi a tentare la smorzata. La palla rimane alta e diventa un invito per lo spagnolo che chiude con il dritto. 15-0 Palla corta di Martinez che poi passa con il dritto. 5-0 Gioco Darderi: l’italiano spinge con il dritto dal fondo e forza l’errore dello spagnolo. 40-15 Prima ad uscire vincente. 30-15 Servizio ad uscire e dritto in contropiede vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
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