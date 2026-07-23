LIVE Darderi-Martinez 6-0 5-1 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | lo spagnolo evita il doppio ‘bagel’

Notizia in breve

Lo spagnolo ha vinto il secondo set contro l’avversario in modo perentorio, con un punteggio di 6-0 e 5-1, evitando così il doppio ‘bagel’. Durante il gioco, lo spagnolo ha ottenuto un ace e ha concluso il game con un largo dritto dell’avversario. Il pubblico ha applaudito il punto vinto dallo spagnolo, che ha risposto al gesto alzando il pollice. L’avversario ha risposto con una lunga risposta di dritto, ma ha perso il game.