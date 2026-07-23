LIVE Darderi-Martinez 6-0 5-0 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | lo spagnolo serve per evitare il doppio ‘bagel’

Da oasport.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo aver vinto il primo set 6-0, lo spagnolo serve per chiudere il match contro l’italiano, che al momento si trova sul 5-0 nel secondo set. L’italiano ha conquistato il gioco grazie a un dritto dal fondo che ha costretto l’avversario all’errore. Sul punteggio di 15-0, Martinez ha tentato una palla corta prima di passare con il dritto, ma il suo avversario ha mantenuto il vantaggio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Palla corta di Martinez che poi passa con il dritto. 5-0 Gioco Darderi: l’italiano spinge con il dritto dal fondo e forza l’errore dello spagnolo. 40-15 Prima ad uscire vincente. 30-15 Servizio ad uscire e dritto in contropiede vincente. 15-15 Pressione costante di Darderi da fondo. Martinez si difende come può sulle continue accelerazioni di dritto dell’italiano che infine chiude con l’inside-in 0-15 Di poco largo il dritto in uscita dal servizio di Darderi 4-0 Break Darderi: scappa in lunghezza il rovescio dello spagnolo. 0-40 Darderi legge con anticipo la smorzata giocata da Martinez in uscita dal servizio, arriva bene sulla palla e chiude comodamente con il rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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