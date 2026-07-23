LIVE Chi sarà il ct dell' Italia? Oggi Maldini e Malagò a Milano per l' assemblea di Lega

Maldini e Malagò sono arrivati a Milano per partecipare all'assemblea di Lega. La discussione sul futuro commissario tecnico della nazionale italiana resta aperta, con nomi come Pep Guardiola tra i possibili candidati. Tuttavia, le ultime indicazioni suggeriscono che l'allenatore del club spagnolo potrebbe non essere disponibile. I due inviati speciali provenienti da Barcellona hanno lasciato la città con poche speranze di un cambiamento imminente.

La corsa al ct azzurro resta quindi più aperta che mai. Il sogno sarebbe Pep Guardiola, che sembra però orientato verso il no. I due inviati speciali a Barcellona, Maldini e Leonardo, sono tornati in Italia con poco ottimismo. L’ex tecnico di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City è la prima scelta di tutti, per questo – ovviamente dopo aver consultato il presidente – sul piatto hanno messo un progetto a 360 gradi che vedrebbe Pep al centro di tutto, con la possibilità di offrire al calcio italiano una nuova filosofia a partire dai settori giovanili. Una proposta che non può non affascinare un uomo innamorato del calcio come Guardiola, ma che – nonostante le rassicurazioni di dt e advisor di strutturargli uno staff di collaboratori che gli permetta di stare più tempo possibile a Barcellona – lo preoccupa per l’impegno richiesto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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