Il percorso per il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana si sta avvicinando alla conclusione. Il presidente della federazione, il direttore tecnico e un collaboratore hanno ridotto la rosa dei candidati a quattro nomi: Andrea Pirlo, Roberto Mancini, Antonio Conte e Pep Guardiola. La selezione si sta concentrando su queste quattro figure, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui criteri di scelta.

La corsa alla panchina della Nazionale italiana entra nella fase decisiva. Il presidente della Figc Giovanni Malagò, il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e Leonardo, chiamato a collaborare alla ricostruzione dell’area tecnica azzurra, hanno ristretto il campo a quattro candidati: Andrea Pirlo, Roberto Mancini, Antonio Conte e Pep Guardiola. La scelta non riguarderà soltanto il prossimo ciclo di partite, ma un progetto destinato ad accompagnare l’Italia fino al Mondiale 2030. Rispetto al passato, la nomina del commissario tecnico non dovrebbe essere una decisione esclusivamente presidenziale. Il nuovo allenatore dovrà infatti condividere impostazione, obiettivi e metodo di lavoro con Maldini e Leonardo, ai quali è stato affidato il compito di ridisegnare l’intero sistema delle Nazionali, dalle selezioni giovanili alla squadra maggiore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Nuovo Ct Italia, Malagò e Maldini stringono i tempi: chi è davvero in pole

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